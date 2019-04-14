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FETÖ imamından itiraf: Gizli askeri bilgileri kod adlı müdüre teslim ederdik

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan örgüte mensup askerlerden sorumlu mahrem imamlardan M.C, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinin güvenlik zafiyetlerini ve birliğe ilişkin bazı bilgileri toplayıp örgüt içerisinde kendilerinden sorumlu kişiye verdiklerine dair beyanlarda bulundu.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ortaklaşa hazırlanan, örgütün askeri yapılanmasına ilişkin raporda dikkati çeken ifadeler ve örgüte dair önemli tespitlere yer verildi.

Rapora göre, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifadesi alınan örgüte mensup askerlerden sorumlu mahrem imamlardan M.C'nin itiraflarından örgüte dair önemli bilgilere ulaşıldı. Şüpheli M.C ifadesinde, örgüte nasıl katıldığını, bugüne kadar örgütün kendisinden neler istediğini, hangi görevlerde bulunduğunu, örgütün tedbir gibi önemli kriterleri nasıl uygulandığını detaylı olarak anlattı.

İfadesinde, örgütün sürekli askeri personeller hakkında bilgi topladığını ve bu bilgileri örgüte mensup askerlerden aldığını söyleyen M.C, bir dönem sorumlu olduğu örgüte mensup askerlerin görev yaptığı Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinde çalışan herkes hakkında ayrıntılı malumat istediklerini belirtti.

Kendilerinden sorumlu kişiden temin edilen listelerdeki hiçbir bilgiyi atlamadıklarını, istenilen ''ev adresi, telefon, araba markası, renk ve plakası, mail adresi, eşi ve çocukları, namaz kılıp kılmadığı, cumaya gidip gitmediği, içki-sigara kullanıp kullanmadığı, pavyon-bar gibi yerlere gidip gitmediği, yasak ilişkisi, kimlerle arasının iyi olduğu, bir gruba mensupsa siyasi düşüncesi" gibi bütün bilgilerin bu sisteme kaydedildiğini vurguladı. Şüpheli M.C, aldıkları tüm bilgileri birleştirerek daha sonra "müdür"e teslim ettiğini, ayrıca birliğe önemli kişiler geldiklerinde neler yaptıklarını da öğrendiklerini vurgulayarak, ''Yalova ve Körfez'den çok ele avuca sığacak bilgiler gelmezdi.

Gelenlerden hatırladığım, Körfez Radar Komutanının evini yaptırırken birliğin arabasını ve bazı malzemeyi kullandığına dair bilgiler ve bir askerin onun evinin yanında askeri araçla eşya taşırken çekilmiş fotoğrafıydı.

Bu bilgileri de düzenleyip ... kod adlı müdüre teslim ederdik.'' dedi. İtirafçı mahrem imam M.C, kendilerinden istenen en önemli bilgiyi ise şöyle anlattı: ''Bizden istenilen en önemli bilgi, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinin güvenlik zafiyetlerinin araştırılıp bulunması işiydi. Bize bunun 'PKK'nın içeri sızma faaliyetleri olabilir, buna karşı önlem almak amaçlı' olduğu söylendi. Fakat o zaman aklıma gelip de bilinçaltına attığım şüphe şimdi su yüzüne çıktı.

Bu bilgiler dış güçlerin eline geçerse ne olur, bunu o zaman fazla sorgulamadık ve arkadaşlarla birliklerdeki güvenlik zafiyetlerini, nöbetçi değişim ve miktarı, ne kadar bir nöbetçi bulunur gibi bilgileri toparlayıp örgüt içerisindeki bizden sorumlu müdüre verdik.'' Söz konusu bu bilgileri 2014 yılı içerisinde verdiklerini anlatan M.C, ''O zaman içimden buranın güvenliğini kim ne yapar diye düşündüm ama bu bilginin bütün Türkiye'deki birliklerden toplandığını düşünürsek ortaya çıkan durumu şimdi şimdi sorgular oldum.'' diye konuştu.

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