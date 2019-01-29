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FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

Selam Tevhid kumpası soruşturması şüphelisi eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Bulduk’u evinde bulunmamasının sebebi ortaya çıktı. Refik koda adlı FETÖ imamı “Gözaltına alınacaksın” diye uyarmaya gitmiş.

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Selam Tevhid kumpas soruşturması kapsamında, aralarında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve 2 vergi müfettişinin de olduğu 10'u tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Bulduk da şüpheli olarak yer aldı. İddianameye göre 2016 şubat ayında Bulduk'u gözaltına almaya ikamete giden polisler evde bulamadı.

"GÖZALTINA ALINACAKSIN"

Yapılan incelemelerde polisler gelmeden kısa bir süre önce mahrem imam Refik kod isimli Rıfat Yılmaz'ın, gözaltına alınmadan Bulduk'un evine giderek "Gözaltına alınacaksın" diye uyardığı ortaya çıktı. Bulduk'un bu uyarıdan 20 dakika sonra Yılmaz'ın arabasına binerek kayıplara karıştığı daha sonra ise teslim olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Yılmaz'ın Üsküdar Anadolu Lisesi'nde Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu tespit edildi. Yılmaz hakkında ayrıca Konya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminden sonra başlattığı FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Yılmaz'ın aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu ve firari durumda olduğu belirtildi. 

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