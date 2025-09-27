İSTANBUL 22°C / 16°C
FETÖ imasında bulunduğu isim CHP'li vekil çıktı! Sözleri duyunca topukladı

CHP kongresine alınmayınca FETÖ imasında bulunan avukat Cevahir Kılıç, 'O sözler CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'e. Öğrenciliğinde cemaat evlerinde kalırdı.' dedi. Kılıç, FETÖ imasında bulunduğu üniversite arkadaşı Özer'in duyduğu sözler üzerine koşarcasına kaçtığını öne sürdü.

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:02
CHP İstanbul İl yönetimini görevden alan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Eylül'deki kongrenin de durdurulmasını istedi. Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer Seçim Kurulu'na yazı gönderdi; tedbir kararının istinaf süreci başlamadığı için hâlâ geçerli olduğunu bildirdi. CHP'li davacı Özlem Erkal'ın avukatı Cevahir Kılıç'la icra memurları, durdurma kararını tebliğ etmek için Beşiktaş'taki kongre salonuna gitti. CHP'liler heyeti içeri almadı. Tartışmada Kılıç, "Nereden geldiğinizi, hangi evlerde kaldığınızı söylerim" diyerek FETÖ imasında bulundu.

BEN KONUŞUNCA KAÇTI

Akşam Gazetesi'ne konuşan avukat Cevahir Kılıç, o sözleri CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e yönelik söylediğini açıkladı. Özer'in Marmara Üniversitesi'nden bir üst dönem okul arkadaşı olduğunu aktaran Kılıç, "Aynı dönemlerde okuduğumuz için kendisinin cemaat evlerinde kaldığını biliyorum. Kendisi disiplin kurulu başkanımız olduğu için daha şeffaf daha temiz olmasını bekliyoruz" dedi. CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Özer, yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak tanınıyor.

Avukat Cevahir Kılıç (sağ üst), FETÖ imasında bulunduğu üniversite arkadaşı Turan Taşkın Özer'in (sol alt) duyduğu sözler üzerine koşarcasına kaçtığını öne sürdü.

Turan Taşkın Özer

EKO SİSTEMİN TROLLERİ

CHP Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Emre Telci'yi de hedef alan Kılıç, şöyle devam etti: "Bu dosyaya vekalet sundu. Kendisi de şaibeli kurultayın delegelerinden birisi ve oy kullandı. Böyle bir çelişki söz konusu. Bu şekilde garip bir örgütlenme çeteleşme durumu var. Bana sosyal medyadan saldırıların da ekosistemin oluşturduğu troller olduğu anlaşılıyor."

