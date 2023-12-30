FETÖ irtibatı nedeniyle açığa alınan 445 polisle ilgili kritik gelişme

Gizli tanık Garson aracılığıyla deşifre edilen FETÖ ile irtibatlı olup açığa alınan 445 polis için Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişler görevlendirdi. 2017'de FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasını yöneten isimlerin sekretaryasında görev yapan "Garson" isimli gizli tanığın teslim ettiği 2 SD kartından MİT tarafından 6 yıllık çalışma sonrasında çözüldüğü duyurulmuştu. Kartlardan FETÖ'nün 55 bin farklı dosya halinde tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi ele geçirilmişti. 16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan 320 bin görevlinin bilgilerinin yer aldığı SD kartlarda polislere ilişkin çok detaylı bilgiler çıkmıştı.

Örgütle irtibatlı olan 455 aktif çalışan polis deşifre edildi ve geçtiğimiz gün açığa alındı. Sabah'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, bu polislerle ilgili idari soruşturma başlatarak müfettişler görevlendirdi.

Öte yandan veriler arasında polislere mahrem imamlık yapan ve halen bazı devlet kurumlarında aktif olarak çalışan mahrem imamlar da tespit edildi.

Tespit edilen bu isimlerle ilgili verilerin hazırlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar da ele geçirildi.