İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ irtibatı nedeniyle açığa alınan 445 polisle ilgili kritik gelişme
Güncel

FETÖ irtibatı nedeniyle açığa alınan 445 polisle ilgili kritik gelişme

Gizli tanık 'Garson' aracılığıyla deşifre edilen FETÖ ile irtibatlı olup açığa alınan 445 polis müfettiş takibine alındı.

Sabah30 Aralık 2023 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
FETÖ irtibatı nedeniyle açığa alınan 445 polisle ilgili kritik gelişme
ABONE OL

Gizli tanık Garson aracılığıyla deşifre edilen FETÖ ile irtibatlı olup açığa alınan 445 polis için Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişler görevlendirdi. 2017'de FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanmasını yöneten isimlerin sekretaryasında görev yapan "Garson" isimli gizli tanığın teslim ettiği 2 SD kartından MİT tarafından 6 yıllık çalışma sonrasında çözüldüğü duyurulmuştu. Kartlardan FETÖ'nün 55 bin farklı dosya halinde tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi ele geçirilmişti. 16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan 320 bin görevlinin bilgilerinin yer aldığı SD kartlarda polislere ilişkin çok detaylı bilgiler çıkmıştı.

Örgütle irtibatlı olan 455 aktif çalışan polis deşifre edildi ve geçtiğimiz gün açığa alındı. Sabah'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, bu polislerle ilgili idari soruşturma başlatarak müfettişler görevlendirdi.

Öte yandan veriler arasında polislere mahrem imamlık yapan ve halen bazı devlet kurumlarında aktif olarak çalışan mahrem imamlar da tespit edildi.

Tespit edilen bu isimlerle ilgili verilerin hazırlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar da ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.