FETÖ itirafçıları, örgütün katalog evliliği yapmayan subaylara baskı yaptığını beyan etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

FETÖ yapılanması ile ortaokul yıllarında tanıştığını kaydeden tanık H.Y, örgüt üyelerinin teşviği ile askeri okullara girdiğini, mesleğe başlamasından sonra da örgüt ile ilişkisinin devam ettiğini belirtti.

"Sohbet" adı altında örgüt elebaşının kitaplarının da okunduğu toplantılar yaptıklarını kaydeden H.Y, bu süreçte kendisi ile farklı FETÖ üyelerinin ilgilendiğini, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütten soğuduğunu ve örgüt dışı evlilik yaptığını anlattı.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde görevli olduğunu kaydeden H.Y, 14 Temmuz günü sanıklardan eski binbaşı Ömer Dolay'ın ertesi gün mesaiye gelmemesini söylediğini, sanıklardan eski harekat komutanı Ahmet Özçetin'in emriyle mesai yapılmayacağını kendisine ilettiğini bildirdi.

Tanık H.Y, 15 Temmuz'da mesaide olmadığı süreçte haberlerden boğaz köprülerinin kapatıldığını gördüğünü, sonrasında da darbe girişiminden haberdar olduğunu vurguladı.

FETÖ kapsamında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını aktaran H.Y, tanıdığı örgüt üyelerinin isimlerini ilgili makamlara ilettiğini beyan etti.

İtirafçı H.Y, kendisiyle beraber örgüt içi katalog evliliği yapmayan subayların örgüt tarafından baskı altına alındığını ve dışlandığını kaydetti.

FETÖ'den "katalog evlilik" baskısı

Tanık A.K, geçmişte FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığını, askeri okullardaki eğitimi ve mesleğe başladıktan sonrasındaki sürece kadar örgüt ile bağının devam ettiğini bildirdi.

Örgütün kendisine katalog evliliği yapması konusunda baskı yaptığını ancak buna uymadığını aktaran A.K, 2012'den sonra örgütten koptuğunu belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Akıncı Üssü'nde görev yaptığını beyan eden A.K, darbe girişimine katılmadığını ileri sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.