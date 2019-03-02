FETÖ itirafçısı, örgütün savunma sanayi kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.K. hakkında düzenlenen iddianamede, FETÖ'nün savunma sanayindeki üyelerine deşifre olmamaları için başkaları adına kayıtlı "operasyonel hat" kullanmaları talimatı verdiği ve bu hattın takılı olduğu telefonları evlerinden çıkarmamaları yönünde mahrem imamlarca telkinde bulunulduğu anlatıldı.

FETÖ üyelerinin operasyonel hatlarla yalnızca örgütün mahrem imamları ile iletişime geçtiği belirtilen iddianamede, şüpheli F.K'nin itirafları da yer aldı.

Örgüt yapılanması ile ortaokul ve lise yıllarında gittiği örgütün kapatılan Samanyolu Kolejinde tanıştığını bildiren F.K, bu okula FETÖ'ün yayın organlarının öğretmenler tarafından getirildiği ve belirli dönemlerde öğrencilerin de katıldığı sohbetler gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

- SAVUNMA SANAYİ İMAMI "FUAT"

Gazi Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte arkadaşı Gökhan E'nin daveti üzerine sohbet adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını vurgulayan F.K, 2013'te gördüğü iş ilanına başvurusunun ardından HAVELSAN'da göreve başladığını ifade etti.

HAVELSAN'da çalıştığı dönemde arkadaşı Gökhan E'nin kendisini "Fuat" kod adını kullanan soyadını öğrenemediği Ramazan adlı kişiyle tanıştırdığına işaret eden F.K, daha sonra bu kişinin TAİ, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK'tan sorumlu "mahrem imam" olduğunu öğrendiğini bildirdi. F.K, bir süre sonra arkadaşı Gökhan E'nin de kendisine, "ASELSAN'dan sorumlu mahrem imam" olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

HAVELSAN'ın mahrem imamının "Yasin", TÜBİTAK imamının da "Asım" kod adını kullanan kişiler olduğuna dikkati çeken F.K, örgütün mahrem imamlarını fotoğraflarından teşhis etti.

F.K, mahrem imamlara bağlı kurum çalışanlarının gerçek isimleri bilindiği için kod isim kullanmadığını anlattı.

- BYLOCK İNDİRMİŞ

İtirafçı F.K, FETÖ yapılanması kapsamında tanıştığı kişilerden birinin telefonuna ByLock yüklediğini ancak programı kullanamaması üzerine sildiğini beyan etti.

Örgüt üyeleri arasında operasyonel hat kullanımını da itiraf eden F.K, geçmişte kendisinin de bu şekilde görüşmeler yaptığını ancak kimlerle görüştüğünü hatırlamadığını savundu.

FETÖ'nün, "vatan haini" olduğunu, örgüt içerisinde bulunduğu süre zarfında talimatla hareket etmediğini ve örgüte maddi destek vermediğini ileri süren F.K, dini duygular ile yer aldığı yapıdan 17/25 Aralık operasyonları sonrası bağını kestiğini iddia etti.