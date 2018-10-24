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FETÖ itirafçısı eski Yüzbaşı Burak Akın'a beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruması sanık eski yüzbaşı Burak Akın ile Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişinin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

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16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Burak Akın, Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Mustafa Çopuroğlu ve Hüseyin Çetinkaya ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celselerde sanık ve tanık ifadelerinin alındığını hatırlatarak, sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi.

Sanıklar, pişman olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanan eski yüzbaşı Burak Akın'a, örgüt üyesi olmakla birlikte ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Diğer tutuksuz sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Mustafa Çopuroğlu ve Hüseyin Çetinkaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandıran heyet, etkin pişmanlık hükümleri uygulayarak, sanıkları 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, hapis cezası verdiği sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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