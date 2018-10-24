FETÖ itirafçısı eski Yüzbaşı Burak Akın'a beraat etti Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruması sanık eski yüzbaşı Burak Akın ile Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişinin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.