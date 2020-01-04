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''Karlov suikastında FETÖ, itirafçılara ifadelerini geri çektirdi''

FETÖ imamlarından Salim Zeybek, 'FETÖ’nün Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı bağı ortaya çıkmaması için, olayla ilgili ifade veren tutuklu örgüt üyelerine “İfadenizi geri çekin” baskısında bulundu.' dedi.

04.01.2020  11:02 - Güncelleme: 04.01.2020  11:05

FETÖ'nün itirafçı olan MİT imamlarından Salim Zeybek, örgütün en önemli silahlı eylemlerinden Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı konusunda şok itiraflarda bulundu. Zeybek, örgütün cezaevine adam göndererek saldırının FETÖ bağlantısını anlatan itirafçıları, ifadelerini geri çekmeye zorladığını itiraf etti.

Zeybek şunları söyledi:

* Örgüt ilk etapta bu işin üstüne düşmedi. Hatta üstüne de düşmedi. İlerleyen süreçte MİT mahrem yapılanmasındaki Hüseyin Kötüce ve başka bir MİT mensubunun tutuklanancı örgüt olayın üzerine eğildi.

* B.B. ile signal isimli uygulama üzerinden konuşup örgütün dahlinin olup olmadığını sordum. B.B. bana Cemal Karaata, A.Ö., T. isimli Emniyet imamı, Abdullah Bozkurt isimli gazeteci ve birkaç kişiden daha oluşan bir çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Bu çalışma grubunu yurtdışında bu eylemi FETÖ'nün yapmadığı hususunda kamuoyu oluşturma adına oluşturulduğunu, Bozkurt'un sitesi üzerinden haber analiz paylaşımı yapmayı planladıklarını söyledi. FETÖ'nün Karlov suikastini cihatçı grupların yaptığı yönünde çalışma yapacağı izlenimi edindim.

* B. B. isimli şahıs bana Hüseyin Kötüce'nin Sincan'da tutuklu olarak avukat H. K. isimli örgüt mensubu ile aynı koğuşta bulunduklarını, kendisine haber gönderip göndermeme konusunda tereddüt ettiklerini belirtti. Kötüce'ye gönderilmek istenen haber önceki ifadelerini geri çekmesine dairdi. Örgütle alakalı bilgiler veren bütün mensuplarının daha sonra beyanlarını geri çekmeleri istenmektedir. Örgütün itirafçılık konusundaki yaklaşımı bu şekildedir.

* Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş Karlov'u öldürmeye giderken satın aldığı takım elbiseyi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cübbelerinin satın alınıp gönderildiği Ankara'daki ünlü bir AVM'deki mağazadan aldı. AVM'deki K. mağazasının sahibinin örgüt içinde asker yapılanmasında önemli bir kişi.

İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Tetikçi Altıntaş'ın saldırı öncesinde belirli aralıklarla BTK'nın bulunduğu Demirtepe civarına gittiği de ortaya çıktı. Çünkü Altıntaş'ın FETÖ'deki mahrem abisi bu semtte bulunan BTK'da çalışıyordu. Öte yandan Karlov suikastına ilişkin önemli bilgiler veren FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Kötüce ifadesini çekti. Kötüce'nin Karlov ile ilgili elde ettiği bilgileri FETÖ sohbetlerine katılan MİT'çi Vehbi Kürşat Akalın'dan alıp FETÖ elebaşına çok yakın bir isim olan Cemal Karaata'ya verdiği ortaya çıkmıştı.

(Sabah)

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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