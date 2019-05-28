FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı

1975 yılından bugüne 1001 şubesiyle 145 ülkede faaliyet gösteren Vakfın, dört ana faaliyet alanlarının olduğunu belirten Polat, bunlardan biri olan hayri hizmetler kısmında, insani yardım, Ramazan çalışmaları, kurban çalışmaları, kriz bölgelerine yapılan çalışmalar olduğunu anlattı. Eğitim konusunda da çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Polat, 111 ülkeden öğrenci getirdiklerini, yurt çalışmaları yaptıklarını söyledi.

HEDİYEM KUR’AN

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf iş birliğiyle ‘Hediyem Kur’an Olsun Projesi’ yürütüldüğünü ve bu projeye hayırseverlerce bir milyon 300 bin bağış yapıldığını anlatan Polat, özellikle Afrika’da Kur’an dağıtımı yaptıklarını söyledi. Polat “Ya 1-2 cüz sayfa görüyorlar ya da tahta üzerine yazılanları elden ele gezdirerek okuyorlar. Kur’anı bütün gördüklerinde dünyayı vermiş gibi seviniyorlar” dedi.

FAKİRLİK OLMAZ

Katılım Bankaları Birliğinin verilerine göre Türkiye’nin zekat potansiyelinin 55 milyar dolar olduğunu ifade eden Polat, Dünyadaki Müslümanların zekat potansiyelinin ise 10 trilyon dolar olduğunu, bunun yarısından fazlasının körfez ülkeleri olduğunu belirtti. Dünyanın en fakir ülkelerinin Afrika’da bulunduğuna dikkat çeken Polat, bu zekatların çok küçük miktarının bunları kalkındıracağını, zekatın düzgün dağıtıldığı yerlerde fakirliğin mümkün olmayacağını kaydetti.