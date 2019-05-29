FETÖ Kumpas davasında sanıklara ceza yağdı

İzmir Askeri Casusluk Kumpas davasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin yargılamada, karar çıktı. 90 sanıktan 55’i hakkında 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Askeri Casusluk davasında örgüt lideri olarak yargılanan, yaklaşık 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra görülen mahkemede beraat eden, aynı zamanda Askeri Casusluk Kumpas davasının başlamasında, sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunan emekli İstihbarat albay Coşkun Başbuğ, verilen cezaların yeterli olmadığını, cezalara itiraz edeceklerini söyledi.

İzmir Askeri Casusluk soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurduklarına ilişkin aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen’in de bulunduğu çoğunluğu eski polislerden oluşan 91 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Yaklaşık bir aydır devam eden sanık ve sanık avukatları savunmasının ardından İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugün sabah saatlerinde başlayan duruşmada, sanıklar hakkında kararları açıkladı. 32 sanığın beraat ettiği davada 2 sanık için davanın reddi yönünde karar veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 1 sanık için de cezaya yer olmadığına hükmetti. 13 tutuklu sanıktan 5’i hakkında tahliye kararı veren mahkeme heyeti, 55 sanığa da 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.

İzmir eski İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay’a 11 yıl

Son duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklardan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Bilkay “terör örgütü üyeliği” suçundan 11 yıl, eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan “terör örgütü üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. Davada en yüksek cezayı ise tutuklu sanıklardan Yusuf Usşen aldı. Eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) büro amiri Yusuf Usşen, üzerine atılı tüm suçlardan toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldı. Aralarında Ali Bilkay ile Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu tutuksuz 15 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in dosyasının ayrıldı.

Coşkun Başbuğ; ''Verilen cezalar yeterli değil, itiraz edeceğiz''

Askeri Casusluk davasında örgüt lideri olarak yargılana, yaklaşık 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra görülen mahkemede beraat eden, aynı zamanda Askeri Casusluk Kumpas davasının başlamasında, sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunan emekli İstihbarat albay Coşkun Başbuğ, mahkemeden çıkan kararı yorumladı. Kumpas davasında bütün duruşmaları takip eden Coşkun Başbuğ, ''Mahkemenin verdiği karada bir çok eksiklik ve yetersizlik var. Birinci eksiklik, bazı suçların mahkeme tarafından görülmeyişi, bunun en başında 'iftira', 'sahte delil üretme.' Bunlar hiç yok kararda. 'Görevi kötüye kullanmak' aynı zamanda yine bir çok sanıkta yok. Mahkeme sanığa 'Evrakta sahtecilikten' ceza veriyor, 'Sahte delil üretmeden' vermiyor. Sen niye yapıyorsun sahteciliği, delil üretmek için yapıyor. 'İftira' suçu görülmemiş. İftira'nın hukukta karşılığı, attığın iftira karşıda hangi suçu karşılıyorsa, iftirayı atana veriliyor. Bana, iftira attılar, ben de 19 tane müebbet vardı, 5 bin yıl istedi savcı. Şimdi normal şartlarda, biz bu suçlardan beraat ettik. 'Bize kumpas var' dedik. Ve kumpas ispat edildi alınan bu kararla. Mahkeme bu kumpası kurmak için sanıkların attığı iftirayı gömüyor. Dolayısıyla sanığın alacağı ceza örneğin 20 tane müebbet ve 5 bin yılken, bir anda 10 yıla iniyor. Dolayısıyla tutuklu yakınları dahil mahkemeden gülerek çıktılar. Zaten onlar havada razıydı bu cezaya, bayram ediyorlar. Vicdanda yer olsun diye bir ceza verseydi mahkeme, benim dediğim cezaların ve suçların görülmesi lazımdı. Verilen cezalar yeterli değil. Bu cezalara itiraz edeceğiz'' dedi.

Ne olmuştu

İzmir Askeri Casusluk soruşturması İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılmıştı. Soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı. Özel yetkili mahkemelerin kapanmasının ardından İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan dava Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatiyle sonuçlanmıştı. Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda açılan dava İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği, örgüt faaliyetleri kapsamında devlet ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek, iftira, kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etmek, gizlemek, değiştirmek ve suç uydurmak" gibi suçlamalar yer alıyor.