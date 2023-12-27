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Güncel

FETÖ mensubu 2 terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
FETÖ mensubu 2 terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

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