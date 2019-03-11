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Kuleli Askeri Lisesi'nin eski askeri personeli hakkında FETÖ'den soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu branşlarda subay yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmak üzere kurulan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimini ardından 669 sayılı OHAL Kararnamesiyle kapatılıp halen Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan askeri kurumda, FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem ve illegal yapılarını devam ettirmek için örgüt mensubu olmayan ve örgütün amaç ve fikriyatına aykırı gördükleri askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve hak edilmemiş cezalar vermek suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddialarına ilişkin alınan müşteki ve tanık beyanları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüyle koordineli olarak sürdürülen bir soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Bu kapsamda kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nden 1990 yılından 2016 yılına kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden bilgi ve belgelere göre FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki konum, etkinlik ve hakimiyetlerinin giderek hız kazandığı tarihlere tekabül eden dönemlerden itibaren bu sayının askeri bir eğitim kurumunda olması gereken başarı ve disiplin standartları ile izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, yine ağırlıklı olarak 2008-2016 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nin değişik yönetim kademelerinde görev yapan rütbeli personelin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe girişimine bizzat iştirak etmek veya FETÖ/PDY mensubu olmaktan dolayı adli soruşturma ve kamu görevinden çıkarılmakla neticelenen idari tasarruflara tabi tutulduklarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nunda düzenlenen, "Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek", "Memuriyet nüfuzunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal", "Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek", "Astlarına suç işlenmesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek", "hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek", "Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak", "Memuriyet görevini kötüye kullanmak" ve TCK'nın 96. maddesinde yer alan "18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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