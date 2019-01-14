FETÖ mensuplarının Bylock'tan önce Swarm'dan haberleştikleri ortaya çıktı

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası verilen M.K. ile T.K.K. hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açıldığı kaydedildi.

Sanıkların örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu anlatılan kararda, tanık beyanlarına göre sanıkların Trabzon'dan Erzurum'a "bölge talebe mesulü" olarak görevlendirilerek geldikleri ve 29 Mart 2018'de örgütün hücre evinde yakalandıkları belirtildi.

Kararda, M.K'nin örgütle ilk bağının 2005'te başladığı, 2017'ye kadar Trabzon'da "büyük bölgeci" olarak görev yaptığı bildirildi.

Etkin pişmanlık kapsamında itiraflarda bulunan M.K'nin beyanlarına yer verilen kararda, sanığın, eşi T.K.K'nin Erzurum'a "bölge talebe mesulü" olarak atandığını itiraf ettiği belirtildi.

Kendisinin de geçen yıl ocak ayında Erzurum'a bölge talebe mesulü olarak atandığını anlatan M.K, "Eğitim danışman yardımcısı olarak bir sıfatım yoktu. Eğitim danışman yardımcısı olacak yeterli ev sayısı yoktu ve bu sebeple bölge talebe mesulü olarak atandım. Terörle Mücadele Şubesinde (TEM) Erzurum 2018 askeri yapılanması ile ilgili gerekli bilgileri verip teşhis yaptım." dedi.

- "Manevi duygularım kullanılarak örgüte bağlılığım artırıldı"

M.K, Trabzon'a gittiğinde örgüt üyeleri tarafından karşılandığını ve kaldığı eve götürüldüğünü belirtti.

M.K, şu beyanlarda bulundu:

"Kaldığım evde Fetullah Gülen'in kitapları okutulur, ses kasetleri dinletilir, görüntüler izletilir ve hakkımızda çetele tutulurdu.Propaganda yapılarak, manevi duygularım kullanılarak örgüte bağlılığım arttırıldı. Mahrem yapılanma içinde askeri okullara öğrenci seçen ve yetiştiren 'doktor' ünvanlı 'Mansur' kod isimli kişi benden askeri okulları kazanabilecek vasıflara sahip öğrencileri seçmemi ve bunlarla özel olarak ilgilenmemi istedi.

Mansur bana ev abiliğinden farklı olarak bir bölgedeki liselerden sorumlu 'devre ünite' sorumluluğunu da verdi."

Ocak 2015'te kendisine "esnaf" görevi verildiğini, bu görevi kendisine veren kişinin telefonuna ByLock yüklediğini anlatan M.K, mahrem yapı döneminde kimin adına kayıtlı olduğunu bilmediği, "açık hat" olarak da tabir edilen hatları kullandıklarını söyledi.

- "15 Temmuz'dan önce 'ByLock' yerine 'Swarm' kullanmaya başladık"

M.K, 15 Temmuz sonrası herkesin yer değiştirdiğini ve gizlenmeye başladıklarını kaydetti.

"Örgüt, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ByLock programı yerine Eagle programını kullanma talimatı verdi." ifadesini kullanan M.K, şu itiraflarda bulundu:

"Adem isimli kişi bana maddi yardımda bulundu ve Eagle programını güncelleyerek 'Swarm' isimli, arı resimli arayüzlü programı kurdu. Bu program üzerinden örgüt faaliyetlerini sürdüreceklerini, örgütün yine eski gücüne kavuşacağı yönünde umut dolu konuşmalar yaptı. 2017 Aralık ayına kadar Trabzon'da saklandığım evde faaliyetlere devam ettim. Bu tarihlerde A.A. evime gelerek Trabzon'da deşifre olduğunu, Erzurum'da yapılan operasyonlardan dolayı sıkıntı bulunduğunu, örgüt tarafından kendisinin eğitim danışmanı olarak Erzurum'a atandığını ve kendisine yardımcısı olarak Erzurum'a gelip gelmeyeceğimi sordu.

Eşimle konuşarak gitmeye karar verdik. Swarm üzerinden Erzurum'da biriyle görüşerek kente geldik."

- Swarm programıyla yer bildirimi yaparak buluşmuşlar

Mail ve Facebook adresiyle kayıt olunan Swarm programıyla örgüt mensuplarının birbirleriyle yer bildirimi yaparak iletişim kurduğunu, "Hasan" kod adlı kişinin aynı program üzerinden kendisine telefon gerektiğini ve alıp alamama durumunu sorduğunu bildiren M.K, aldığı cep telefonunu "Hasan" kod adlı kişinin eşine bir mağazada poşetle teslim ettiğini ve Trabzon'dan ilaç kutusunda getirdiği hatları örgüt mensuplarına dağıttığını kaydetti.

M.K, kendisine "bölge talebe mesullüğü" ve mağdur ailelere para ulaştırma görevi verildikten sonra eşi T.K.K'nin "Erzurum eğitim danışmanının" eşinin sorumluluğunda bayan öğrencilerden sorumlu olduğunu ifade etti.

Tanık beyanına göre sanık T.K.K'nin de örgüt üyelerinden bazılarına "Swarm" yüklediği anlatılan kararda, T.K.K'nin bu programı kimseye yüklemediğini, eşinin kendisi hakkındaki ifadelerinin iftira olduğunu söyleyip suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Haklarında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla dava açılan sanıklar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Bu kişilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 1 yıl 11 ay 22 gün hapse mahkum edilen M.K. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

T.K.K. hakkında ise örgütsel görevleri, konumu ve kastının yoğunluğu dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak ve takdir indirimi uygulanmayarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.