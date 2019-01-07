İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3294
  • 6,0901
  • 220.852
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sahil Güvenlik Komutanlığına 'uzman erbaş' alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığına 'uzman erbaş' alınacak

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

Okullar tatil mi? İşte valiliğin açıklaması

Okullar tatil mi? İşte valiliğin açıklaması

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Suudi Arabistan'dan akılalmaz hareket: Zorla alıkoydular

Suudi Arabistan'dan akılalmaz hareket: Zorla alıkoydular

Filistin yönetimi çekildi, Hamas idareyi teslim aldı

Filistin yönetimi çekildi, Hamas idareyi teslim aldı

ABD'den İsrail'e Suriye güvencesi

ABD'den İsrail'e Suriye güvencesi

TSK'dan sınırda dikkat çeken sevkiyat

TSK'dan sınırda dikkat çeken sevkiyat
 

POPÜLER HABERLER

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA