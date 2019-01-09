18 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı
Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.
- İHA
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