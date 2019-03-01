FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
- AA
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
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