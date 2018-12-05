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FETÖ operasyonunda 14 kadın mahrem imam yakalandı

Diyarbakır merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde kadın mahrem imamlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde mahrem imam olarak görev yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, sözde mahrem imamların eşlerinin de FETÖ/PDY'nin kadın mahrem yapılanması içerisinde "örgüt üyeleri ile birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imam" olarak görevlendirildikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında 27 kadın şüphelinin yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli 14 kadın gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer 11 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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