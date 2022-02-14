İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,592
  • EURO
    15,3835
  • ALTIN
    815.662
  • BIST100
    2001.94
Güncel

FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltında

Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:52
ABONE OL

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser yardımcısı, doktor, polis ve avukatların da bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.