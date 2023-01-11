FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen dron destekli operasyona 120 polis katıldı.

Zayıflayan örgütün dağılmaması ve örgüte aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden mesajlaştıkları bildirilen kişilere yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Polisin, "PKK/KCK propagandası yapma" suçundan da arandığı tespit edilen firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.