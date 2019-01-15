FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 15 asker hakkında yakalama kararı verildi
Muğla'da, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ardışık arama kayıtları olduğu tespit edilen 14'ü muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için Muğla merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
- Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK içerisindeki' mahrem yapılanmasına' yönelik yürüttü soruşturma kapsamında, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şahısların kullanıldığı değerlendirilen ve HTS kayıtları incelenen 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık kayıtlar olduğu tespit edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'nün askeri yapılanmasında, biri Binbaşı, 2 üsteğmen biri teğmen, 10 astsubay olmak üzere 14'ü muvazzaf 15 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri sabah saatlerinde, Muğla merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatırken operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.