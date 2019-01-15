FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 15 asker hakkında yakalama kararı verildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK içerisindeki' mahrem yapılanmasına' yönelik yürüttü soruşturma kapsamında, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şahısların kullanıldığı değerlendirilen ve HTS kayıtları incelenen 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık kayıtlar olduğu tespit edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'nün askeri yapılanmasında, biri Binbaşı, 2 üsteğmen biri teğmen, 10 astsubay olmak üzere 14'ü muvazzaf 15 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri sabah saatlerinde, Muğla merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatırken operasyonun sürdüğü öğrenildi.