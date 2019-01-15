İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4637
  • 6,2745
  • 226.722
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 15 asker hakkında yakalama kararı verildi

Muğla'da, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ardışık arama kayıtları olduğu tespit edilen 14'ü muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için Muğla merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK içerisindeki' mahrem yapılanmasına' yönelik yürüttü soruşturma kapsamında, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şahısların kullanıldığı değerlendirilen ve HTS kayıtları incelenen 180 sabit telefonun bazıları ile ardışık kayıtlar olduğu tespit edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'nün askeri yapılanmasında,  biri Binbaşı, 2 üsteğmen biri teğmen, 10 astsubay olmak üzere 14'ü muvazzaf 15 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri sabah saatlerinde, Muğla merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatırken operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya üst düzey darbe: İkisi öldürüldü

PKK'ya üst düzey darbe: İkisi öldürüldü

Akdeniz'de 7 ülke anlaşmaya vardı

Akdeniz'de 7 ülke anlaşmaya vardı

33 bin kişi iftiradan kurtuldu

33 bin kişi iftiradan kurtuldu

ABD halkına göre hükümetin kapanmasından Trump sorumlu

ABD halkına göre hükümetin kapanmasından Trump sorumlu

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü cana kıydı

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA