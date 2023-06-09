İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5003
  • EURO
    25,3809
  • ALTIN
    1485.17
  • BIST100
    5603.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Güncel

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 08:53 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, Bankasya hesabı, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arama kaydı bulunan 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İncelemelerini tamamlayan ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire ile kamudan ihraç hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.