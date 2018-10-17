FETÖ operasyonunda 2'si eski polis, 4'ü ise eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı
Adana'da polisin yaptığı FETÖ operasyonunda 2'si eski polis, 4'ü ise eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
- İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker ve polis ayağına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 2'si polis, 4'ü ise asker olmak üzere 6 eski öğrencinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.
Polis bu sabah şafak vakti belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolüne getirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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