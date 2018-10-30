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FETÖ operasyonunda 4 binbaşı 26 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 21'i aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 39 personeliyle bir 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  • AA
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığından 4'ü binbaşı, 26'sı yüzbaşı, 9'u üsteğmen 39 askerle bir "mahrem imam" olmak üzere toplam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde operasyon başlattı.

Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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