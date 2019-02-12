FETÖ operasyonunda 6'sı aktif görevde, 21'i ihraç, 27 komiser yardımcısı gözaltına alındı
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6'sı aktif görevde, 21'i ihraç, 27 komiser yardımcısı gözaltına alındı.
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