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FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi

FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye ulaştı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:27
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, şüphelilerin 21'i dün yakalanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

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