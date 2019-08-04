27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ operasyonunda yakalanan 41 polis, Adana'ya getirildi

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda dün gözaltına alınan 41 polis, bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine, dün eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da gözaltına alınan 41 kişi, sorgulanmak üzere bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan´da çatık kaşlı portresini görünce espriyi patlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri kategorideki MLKP'li teröristler yakalandı

Gri kategorideki MLKP'li teröristler yakalandı

Ankara'da 12 gecekondu kül oldu! Yangın büyüyor

Ankara'da 12 gecekondu kül oldu! Yangın büyüyor

Rusya yeni İHA´sı `Okhotnik'in ilk uçuşunu duyurdu

Rusya yeni İHA´sı `Okhotnik'in ilk uçuşunu duyurdu

Sudan'da anlaşma imzalandı

Sudan'da anlaşma imzalandı

Eşi ölünce adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Türkiye'de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye'de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Hırsızı böyle yakaladı

Hırsızı böyle yakaladı

ABD’yi kana bulayan caninin manifestosu ortaya çıktı!

ABD’yi kana bulayan caninin manifestosu ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA