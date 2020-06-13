FETÖ, polislerin bilgilerini sistemden 11 dakikada çalmış

AA 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:20

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, "Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği 2 mikro SD karttan edinilen verilerin, FETÖ'cülerin ByLock görüşme içerikleri, operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden edinilen bilgiler ve şüphelilerden alınan ifadelerle karşılaştırılması sonucu hazırlanan "FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması Mukayese Raporu"na ilişkin detaylar ortaya çıktı.

FETÖ'cülerin, emniyet mahrem yapılanmasının tüm detaylarını deşifre eden SD karttaki verileri, sosyal medyada basitleştirme ve sulandırma çabaları da yayımlanan raporla boşa çıkarıldı.



Raporda, FETÖ'nün emniyet mahrem sorumluları ile emniyet personeline ilişkin bilgiler, ByLock verileri ile dijital verinin uyumluluğu, dijital verideki kod adı ile ByLock'taki kullanıcı adlarının, GSM numaraları ile ByLock numaralarının, emniyet mahrem sorumlularının ByLock irtibatları ve ifadeleri ile emniyet mahrem yapı bilgilerini içeren verinin örtüşmesi, örgütün mahrem sorumlularının görev ve konumları ile emniyet personeline ilişkin kodlamaların ByLock verisinde yer alması gibi konular tüm detaylarıyla anlatıldı.

Buna göre, "Garson"un, Başsavcılıkta verdiği ifadesinde, söz konusu kartlarda FETÖ tarafından tüm emniyet teşkilatı personelinin örgüte yakınlık/uzaklık, örgütle ilgili kanaati, mezhebi, dünya görüşüne göre sınıflandırmalarının olduğunu söyledi.

Karttaki "Güncel Liste Kitabı" dosyasında, Türkiye'de görevli tüm polis memurlarının, "Tüm Emekli Kitabı" listesinde emniyetten çeşitli rütbelerde emekli olan personelin ve "Tüm Liste Kitabı" listesinde ise tüm emniyet personeline ait bilgilerin yer aldığını ifade eden gizli tanık "Garson", Nisan 2016'da hazırlanan "Tüm Liste Kitabı" dosyasından FETÖ mensubu olan ve olmayan personelin ayırt edilebileceğini bildirdi.

Listelerin, örgütsel toplantılarda son bilgilere göre güncellendiğini vurgulayan gizli tanık, emniyet personelinin bu bilgiler kapsamında değişik kodlarla fişlendiğini anlattı.

- SD KARTTAKİ VERİLER PBS'DEKİ BİLGİLERLE KARŞILAŞTIRILDI



Emniyet Personel Daire Başkanlığı, "Garson"un verdiği bu ifade doğrultusunda, polislerin fişleme/kodlama verileri ile Personel Bilgi Sistemi (PBS) kayıtlarını karşılaştırmak üzere inceleme başlattı.

İncelemeye ilişkin tutulan tutanakta, şu bilgilere yer verildi:

"'Tüm Liste Kitabı isimli excel dosyasındaki 'Tüm Liste' sayfasının sütun başlığı içerikleri bakımından PBS veri tabanında tutulan veriler ile benzerlik gösterdiğinin gözlemlendiği, yine aynı liste içerisinde yer alan personel bilgilerinin tümü incelenerek yapılan tespitte, PBS veri giriş tarihlerine göre excel verilerinin PBS'den 28 Eylül 2015 pazartesi günü saat 15.05 ile 15.16 arasında alınmış olabileceği anlaşıldığı ve personel hakkındaki örgütsel kodlama bilgileri dışında yer alan (görev yeri bilgileri, eş ve çocuk isimleri gibi) temel bilgilerin parçalar halinde manuel olarak değiştirildiği/kaydedildiği kanaatinin oluştuğu, bu kanaate neden olan tespitlerin sıralandığı görülmüştür."

Tutanakta ayrıca fişleme yapan FETÖ'cülerin elinde daha öncesinde mevcut ve üzerinde çalışılmış bir listenin var olduğu ve bunun, PBS'den defalarca alınan verilerle sürekli güncellendiği tespitine yer verildi.

- 277 BİNE YAKIN POLİS FİŞLENMİŞ



Gizli tanığın verdiği dijital veride, FETÖ mensubu olan ya da olmayan 19 bin 645'i amir, 257 bin 140'ı polis memuru olmak üzere 276 bin 785 emniyet personeli hakkında örgüt tarafından fişlenme kaydının bulunduğu tespit edildi.

Örgütün sözde "üst aklı" ile direkt olarak görüşen ve FETÖ'ye bağlılığı üst seviyede olan kişilerin kodlamaya/fişlemeye tabi tutulmadıkları, bunun da mahrem sorumlunun, söz konusu kişiler hakkında kanaat bildirecek seviyede olmamasından kaynaklı olabileceği değerlendirildi.

- ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN MAHREM SORUMLULARLA BYLOCK İRTİBATI



Yürütülen çalışmalarda, hakkında örgüt tarafından yapılan fişleme/kodlama verisi bulunmayan eski emniyet personelinin, gerek HTS kayıtlarında gerekse ByLock içerik analizlerinde örgütün emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatlı olduğu belirlendi.

Buna örnek olarak, hakkında fişleme yapılmayan ve 4 Eylül 2014'te meslekten çıkarılan emniyet müdürü E.G'nin, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında ve Polis Akademisinden mezun amir sınıfındaki polislerden sorumlu eski öğretim üyesi Ö.Ö'nün yanı sıra çeşitli meslek gruplarından M.Ş, B.Ç. ve Y.G. ile ByLock'tan çok sayıda irtibatının tespit edilmesi gösterildi.