FETÖ sanığı 15 Temmuz'da derdest ettiği okul komutanını darbecilikle suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin davada, sanıklar iddia makamının esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklardan Ali Tolga Sıçrar, olay tarihinde yarbay rütbesinde olduğunu ve 11 Temmuz'da yapılan değişiklikle 15 Temmuz 2016 günü nöbetçi amiri olarak mesaide bulunduğunu aktardı.

Yapılan nöbet değişikliği sebebiyle darbe girişiminden öncesinden bildiği yönünde kendisine suçlama yöneltildiğini kaydeden Sıçrar, nöbet değişiminin KHO'da sıkça yapılan bir eylem olduğunu öne sürdü.

Dönemin okul komutanı olan emekli tümgeneral İzzet Çetingöz ve emir astsubayı Ahmet Çörpan'ın derdest edilmesinde yer aldığı suçlaması hakkında da konuşan Sıçrar, söz konusu eyleme katılmadığını iddia etti.

Davanın müştekisi olan Çetingöz ve Çörpan'ın kendilerini derdest ettiklerine dair beyanları hakkında Sıçrar,

"Tamamen yalan" değerlendirmesinde bulundu.

İddianamede, davanın firari sanıklarından eski kurmay Albay İlhami Polat'ın emirlerini uyguladığı ve darbe girişiminde fail olarak yer aldığı suçlamasına yönelik beyanda bulunan Sıçrar, Polat ve Çetingöz'ü "darbeci" olmakla suçladı.

Aleyhindeki beyanları kabul etmedi

Savunma yapan sanık eski üsteğmen Atilla Kahraman, kamuoyunda ankesörlü telefon soruşturması olarak bilinen FETÖ'nün ardışık arama yöntemi ile örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurmakla suçlandığını ancak kendisini arayan sabit numaraların askerleri tarafından yapıldığını öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarına rağmen FETÖ evlerinde kalmadığını savunan Kahraman, darbe girişimi sırasında Türk Telekom baskınına katılan askeri öğrencileri firari eski Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon'un emrine vermesi suçlamasını da kabul etmediğini beyan etti.

Sanık Kahraman, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ mensubu olmadığını söyleyerek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ali K, Ahmet Ö, Abdullah Ş, Cihan Y, Barış Ç, Alper S. ve Sekan T. de suçsuz olduklarını savunarak mahkeme heyetinden beraatlerini istedi.

Davanın görülmesine 09 Ekim Çarşamba günü devam edilecek.