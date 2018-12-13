FETÖ sanığı akademisyene 2 yıl 6 ay hapis cezası
Çankırı'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan akademisyen, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve açığa alınan Onur Okyar katıldı. Okyar, savunmasında, hakkındaki suçlamaların o dönemde suç olmadığını ileri sürdü. Örgüt üyeliği kastıyla faaliyette bulunmadığını savunan Okyar, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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