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FETÖ sanığı akademisyene 2 yıl 6 ay hapis cezası

Çankırı'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan akademisyen, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve açığa alınan Onur Okyar katıldı. Okyar, savunmasında, hakkındaki suçlamaların o dönemde suç olmadığını ileri sürdü. Örgüt üyeliği kastıyla faaliyette bulunmadığını savunan Okyar, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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