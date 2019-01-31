Gaziantep'teki FETÖ davasında 5 eski askere 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Zengin, Ergün Göğüş, Murat Karamemişgil ile avukatları katıldı, diğer sanıklar Yücel Şahbaz ile İbrahim Çalımlı ise gelmedi.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

FETÖ'nün darbe girişimine katılmadıklarını ileri süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında teğmen rütbesinde olan sanıklar Çalımlı, Zengin ve Şahbaz ile eski astsubaylar Göğüş ve Karamemişgil'in "mahrem imamlar" ile ankesörlü telefonlarla görüşmelerinin tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.