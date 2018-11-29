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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hamit Bilgin ile avukatı katıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya müdahil olarak katılan avukat Hülya Aşkın Özmermer de duruşmada hazır bulundu.
 
Sanık Bilgin, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, uzun süredir tutuklu olduğunu, darbe girişiminde yer almadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
 
Mahkeme heyeti Bilgin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
 
Hamit Bilgin'in dosyası, FETÖ'nün 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin ana davadan ayrılmıştı. 

Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hamit Bilgin ile avukatı katıldı.

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