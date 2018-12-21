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FETÖ sanığı eski emniyet amirine hapis cezası

Gaziantep'teki FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, ByLock ve Eagle kullandığı iddiasıyla yargılanan eski emniyet amirine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski emniyet amiri 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan Fenci ile avukatı katıldı.
 
Sanık Fenci, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock ve Eagle kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını savundu.
 
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock ve Eagle kullandığını ve örgütün "ev abiliğini" yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık Kenan Fenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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