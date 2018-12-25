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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

İzmir'de, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Mehmet Çalışkan, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski emniyet müdürüne 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
 
16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çalışkan ile avukatı katıldı.
 
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İzmir Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada KHK ile meslekten ihraç edilen Çalışkan'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldığını belirtti.
 
Savcı, hakkındaki tanık beyanları ve toplanan delilleri de göz önünde bulundurarak, sanığın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
 
Sanık Çalışkan ise kanunlara aykırı hiçbir suç işlemediğini savunarak, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü. Çalışkan, "Hayatım boyunca bırakın terör örgütü üyeliğini, herhangi bir futbol takımı ya da dernek üyeliğim bile yoktur." dedi.
 
Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Çalışkan, beraatini ve tahliyesini istedi.
 
Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Çalışkan'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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