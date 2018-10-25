FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ve örgütün yargı yapılanmasındaki hiyerarşik yapıda yer aldıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakimler Şeyhmus ve eşi Sümeyra Yılma, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Şeyhmus ve eşi Sümeyra Yılma ile avukatları Mehmet Yasin Buhur, hazır bulundu.

Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, her iki sanığın, FETÖ/PDY'nin yargı yapılanması içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmak suretiyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık Şeyhmus Yılma, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, hakkında beyanda bulunan tanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Ben ByLock programını kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Sümeyra Yılma da hakkında terör örgütü üyeliğine dair delil olmadığını ileri sürerek, "Aleyhime beyanda bulunan tanıklardan biri daha sonra verdiği ifadesinde beni tanımadığını söyledi. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanıklardan Şeyhmus Yılma, Diyarbakır'da doğduğunu belirterek, "Kendimi terörden korudum. Terör örgütlerinden uzak durmak için çok uğraştım. Hiçbir terör örgütüyle bağım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.