FETÖ sanığı eski KOM müdürü yeniden gözaltına alındı
FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' kapsamında yargılanırken adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen örgütün sözde 'TSK imamı' Adil Öksüz'ü arama çalışmalarına da katılan dönemin KOM şube müdürü yeniden gözaltına alındı.
- AA
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılandığı davada, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Aralık'ta E.Ö'yü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etmesine itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, E.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete getirilen sanık E.Ö'nün işlemleri devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.