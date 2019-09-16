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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısı hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

  • AA
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Osman Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen E.Ö, sanık Aydın'ı tanıdığını ve birlikte sohbet toplantılarına gittiklerini anlattı.

Sohbet toplantılarında örgüt elebaşına ait kitapların okunduğunu belirten E.Ö, ''Bu sohbet grubu sadece komiser yardımcısı grubuydu. Sohbet hocası Selim kod adlı şahıstı. Osman Aydın'da bu toplantılara geliyordu.'' ifadesini kullandı.

Aydın ise savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını iddia etti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık Osman Aydın, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Yargıtayda temyiz aşamasında farklı bir yargılama dosyası bulunduğu gerekçesiyle bu suç yönünden dosyasının ayrılması, sanığın üzerine atılı "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Aydın'ın "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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