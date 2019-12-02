FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
- AA
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Dervişe Y. ile avukatı hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dervişe Y, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.
Savcı, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Dervişe Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
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