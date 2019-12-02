12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7572
  • 6,3441
  • 269.885
  • 107738
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Dervişe Y. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Dervişe Y, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Savcı, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Dervişe Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: İhracat rakamları açıklandı

Korkutan manzara: Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Korkutan manzara: Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Çarpıcı araştırma: Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Ünlü piyanist Anjelika Akbar: Türkiye kalbimi besliyor

Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir

Konserveden zehirlenmişlerdi: Ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir
 

POPÜLER HABERLER

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA