FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Muharrem Özgür ile avukatı katıldı. Özgür, son savunmasında, örgüt üyesi ve hain olmadığını iddia etti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.