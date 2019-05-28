31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0404
  • 6,7641
  • 249.371
  • 87.273
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Uysal ile avukatı katıldı.

Sanık Uysal savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5" kategorisinde yer aldığını iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Uysal'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

Tarihin en hızlı uçağı! 9 saatlik yolculuk 3 saate inecek

Tarihin en hızlı uçağı! 9 saatlik yolculuk 3 saate inecek

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!
 

POPÜLER HABERLER

556 Rus birlikte davul çalarak rekor kırdı

556 Rus birlikte davul çalarak rekor kırdı

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'

Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA