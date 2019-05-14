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FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Basmacı ile avukatı katıldı.

Sanık Basmacı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, üniversite yıllarında örgüt evine kaldığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği sözde "çalışma evlerinde" kaldığını ve bu evlerden sorumlu olduğunu, örgütün "yargı imamı" A.P. ile irtibat kurduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Basmacı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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