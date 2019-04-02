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FETÖ sanığı iş adamına 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan iş adamına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Bülent Tahir Ersavaş ile avukatı katıldı.

Ersavaş, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

9 YIL, 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt içerisinde aktif olarak görev aldığının, gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ersavaş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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