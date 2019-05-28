31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0404
  • 6,7641
  • 249.371
  • 87.273
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ sanığı ''mahrem imama'' 8 yıl 9 ay hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 'mahrem imama', 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Atila ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" olarak görev aldığı ve kendisine bağlı askeri personel ile ankesörlü hatlardan ardışık arama ile irtibat kurarak görüştüğü iddialarını kabul etmeyen sanık Atila, etkin pişmanlıkta bulunan tanıkların beyanlarının da doğru olmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile tanık olarak dinlenen eski havacı astsubay K.Y, İzmir'de bulunan askeri okuldan mezun olduktan sonra tayininin Kayseri'ye çıktığını anlattı.

Burada kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarının Kayseri'de kendilerini sanık ile tanıştırdığını belirten K.Y, şunları söyledi:

"Sanık ile Kayseri'de görev yaptığım 2014-2015 yıllarında yaklaşık 8-9 ay görüştüm. Buluşmalarımız iş çıkışında olurdu. Aynı evde kalan meslektaşım Y.Ş. ile birlikte bazen kendi evimizde bazen de sanığın evinde bir araya gelirdik. Sanık kendini önce Mümtaz kod adı ile tanıttı, sonradan Süleyman olduğunu söyledi. Sanığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birkaç kez evimin önünde gördüm. Benimle irtibata geçmek istiyordu. İrtibat kurmak istemediğim ve korktuğum için görüşmedim."

Aynı örgüt kapsamında Ankara'da yargılamasının devam ettiğini aktaran tanık K.Y, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını kaydetti.

Savcı mütalaasında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Atila'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

Ecrin cinayetinde yeni gelişme: Şüphe üzerine telefonu incelemeye alındı

Tarihin en hızlı uçağı! 9 saatlik yolculuk 3 saate inecek

Tarihin en hızlı uçağı! 9 saatlik yolculuk 3 saate inecek

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!

İmamoğlu, HDP'li Demirtaş'a övgüler dizdi!
 

POPÜLER HABERLER

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'

Hatay'ın ramazan kurabiyesi 'kömbe'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA