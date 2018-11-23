FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'ın talepleri reddedildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının 'mahrem imamı' konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.