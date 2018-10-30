FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın talepleri reddedildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tahliye taleplerinin reddine karar verildi.
- AA
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.
Söz alan sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrarlayarak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.
Bazı sanık avukatları da, bir sanık dinlenmediği için tanıkların dinlenemediğini, süreç uzadığı için müvekkillerinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerini istedi.
Taleplerle ilgili söz verilen sanıklar da, tahliye talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan sanığın ivedi olarak savunmasının alınmasını, hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Sanık Hakan Egemen’e savunmasını hazırlaması son kez süre verilmesine hükmeden heyet, dosyadaki görüntülerle ilgili rapor alınması için bilirkişiye gönderilmesini karara bağladı.
Mahkeme, 7 tanığın dinlenmesi için haklarında zorla getirilmeleri kararı vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere erteledi.
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