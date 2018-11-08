FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla ev hapsinde bulunan mali müşavir Arif Görgülü ile avukatı katıldı.
Görgülü, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Görgülü'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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