FETÖ sanığına 7 yıl 3 ay hapis cezası

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa 7 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Karataş ve avukatı katıldı.

Sanık Karataş, duruşmadaki ifadesinde, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, kendisinin ve ailesinin ve mağdur durumda olduğunu anlattı.

Kimse ile gizli bir şekilde haberleşmediğini öne süren Karataş, "Kimseyi bir yerde toplamadım, toplantı düzenlemedim. ByLock veya başka bir programı kullanmadım. Kimseden himmet adına altında para talep etmedim. Uzun süredir tutukluyum. Öncelikle beraatimi aksi kanaat oluştuğu takdirde adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın cezalandırılması için delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Karataş'ın "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.