Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ sanığına 7 yıl 3 ay hapis cezası

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık 'suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme' suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa 7 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Karataş ve avukatı katıldı.

Sanık Karataş, duruşmadaki ifadesinde, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, kendisinin ve ailesinin ve mağdur durumda olduğunu anlattı.

Kimse ile gizli bir şekilde haberleşmediğini öne süren Karataş, "Kimseyi bir yerde toplamadım, toplantı düzenlemedim. ByLock veya başka bir programı kullanmadım. Kimseden himmet adına altında para talep etmedim. Uzun süredir tutukluyum. Öncelikle beraatimi aksi kanaat oluştuğu takdirde adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın cezalandırılması için delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Karataş'ın "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA