FETÖ sanığından 'eşya taşımaya geldim' savunması

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık Furkan Çetiner hakim karşısına çıktı.

Önceki savunmalarını yineleyen Çetiner, olay tarihinde teğmen rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görev yaptığını söyledi.

Çetiner, yıllık izindeyken teğmen Hasan Sevimli ve üsteğmen Selçuk Topal'ın taşınacak ev eşyası için kendisinden yardım talep etmesi üzerine, 15 Temmuz'da tatilini yarıda keserek uçakla Ankara'ya döndüğünü anlattı.

Evine gittiği söz konusu arkadaşlarının, akşam saatlerinde tatbikat olabileceğini, kendisine de bu kapsamda görev verildiğini söylediklerini aktaran Çetiner, ilk başta bu duruma anlam veremediğini, aradığı diğer arkadaşlarının da benzer açıklamalar yaptıklarını iddia etti.

Sevimli ile taksiyle Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirten Çetiner, burada kendilerine kamuflaj ve silah verildiğini bildirdi.

Cep telefonlarının tatbikat bölgesine götürülmeyeceğine dair emir verildiğini öne süren Çetiner, bu nedenle sonrasında yaşanan gelişmelerden haberdar olamadığını savundu.

Tim halinde saat 21.00'de otobüse bindiklerini, bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığına vardıklarını söyleyen Çetiner, karargaha girdikleri esnada bağrış sesleri duyduğunu dile getirdi.

Gelişmeler hakkında bilgi almak için karşılaştığı bazı askerlere neler olduğunu sorduğunu ancak cevap alamadığını öne süren Çetiner, daha sonra kuzey nizamiyeye yönlendirildiğini ifade etti.

Uçak ve helikopterlerin karargah üzerinde uçtuklarını, nizamiyeye tankların geldiğini anlatan Çetiner, bir kısım askerin ise duvar diplerinde emniyet aldığını belirtti.

"Hainler, darbeciler"

Nizamiyenin önünde toplanan vatandaşların, askerlere, "Hainler, darbeciler." demesi üzerine yaşanılanların tatbikat olmayabileceğini düşündüğünü kaydeden Çetiner, sabah saatlerinde polise teslim olduğunu söyledi.

Darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını, komutanlarının emirlerini yerine getirdiğini iddia eden Çetiner, suçsuz olduğunu savundu.

Savunmasının sonunda Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'e bir siteminin olduğunu belirten Çetiner, "Başkanım, bir duruşma sırasında vareste talebi için elimi kaldırmıştım. Siz de benim kim olduğumu sormuştunuz. Yaklaşık 2 yıldır beni yargılıyorsunuz ama benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. O gün moralim bozuk bir şekilde duruşma salonundan ayrıldım ve size çok kırıldım." diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi.