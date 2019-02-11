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FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık, ceza almamak için akıl sağlığının yerinde olmadığını ve olayları hatırlamadığını öne sürdü.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve telefonunda tespit edilen ByLock'u akli dengesinin yerinde olmaması iddiasıyla hatırlamadığını öne süren sanık, akıl sağlığıyla ilgili sorunu olmadığına dair rapor sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık F.K, duruşmalar sırasında sürekli olarak inkarda bulundu.
 
 
FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock programını kullanmadığını ileri süren F.K, "Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Akıl sağlığım yerinde değildir. Beraatımı istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
 
Mahkeme heyeti de sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası üzerine Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor aldırılmasına karar verdi.
 
Hastane doktorları tarafından sanık hakkında hazırlanıp mahkemeye sunulan raporda, ''Suç tarihinde ve halen, davranışlarını yönlendirme yeteneğini kısmen veya ileri derecede etkileyecek akıl hastalığı yoktur. Cezai ehliyeti tamdır. '' görüşüne yer verildi.
 
Mahkeme dosyasına eklenen raporda ayrıca, sanık F.K'nin ilgili kanunda öngörülen ''Kişinin algılama ve irade yeteneklerinden birinin bulunmaması halinde ceza ehliyetinin bulunmadığı kabul edilir. Ceza ehliyeti olmayanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılmazlar. Ancak haklarında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.'' hükmünden yararlanamayacağı da bildirildi.
 
Karar duruşmasında da inkara devam etti
Mahkeme heyeti de karar duruşmasında sanık F.K'nin hastane raporu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen ByLock tespit değerlendirme tutanağını tekrar okuyarak, örgütün gizli haberleşme programına 28 kere giriş yaptığı yönündeki tespitleri hatırlattı.
 
Sanık ise ByLock kullanmadığı iddiasını yineleyerek, beraatına karar verilmesini talep etti.
 
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'a giriş yaptığının tespit edildiği dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
 
Mahkeme heyeti de sanık F.K'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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