26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ sanıkları hesap veriyor

Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.
 
Temmuz ayında 7 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 25 dava görülecek. Bu davalarda bin 504 sanık yargılanacak.
 
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 19 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 193, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 311 sanık hakim karşısına çıkacak.
 
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 1 Temmuz'da devam edilecek.
 
Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.
 
Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı gün devam edilecek.

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Japonya'da

Başkan Erdoğan Japonya'da

Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu bölgede yaşayanlar dikkat

Hırsızdan şaşırtan ifade: Tövbe etmiştim ama...

Hırsızdan şaşırtan ifade: Tövbe etmiştim ama...

İstanbul Beykoz’dan seyredilecek

İstanbul Beykoz’dan seyredilecek

Yüz binlerce öğrencinin beklediği başvurular yarın başlıyor

Yüz binlerce öğrencinin beklediği başvurular yarın başlıyor

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!

Hangi meyve kaç kalori?

Hangi meyve kaç kalori?

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA