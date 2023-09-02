FETÖ savunucusu olan ve "Kemalizm ırçılıktır" sözleri seçmeni tarafından büyük tepki toplayan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"40 MİLLETVEKİLİ BİR HATAYDI"

Medyascope'ta genel seçimleri değerlendiren Taşkın, "Altılı Masa sürecini inanılmaz bürokratize ettik. 'Onun canı sıkılmasın', 'Bu da eksik olmasın' diye işin bürokratik tarafını mevzuat tarafını çok öne çıkardık. Diğer partilerin küme olarak girmesi gerekiyordu biz uğraştık ikna edemedik. Tarih bunu böyle yazacak bunu kabul etmek lazım 40 milletvekili konusu bir hataydı." dedi.

'STRATEJİ BAŞARILI OLMADI'

Daha önce de bu konudaki rahatsızlığını dile getirdiğini belirten Taşkın, "Ben milletvekili belirleme komisyonunda değildim ama tarih buna bakmayacak.

Bu 40 milletvekilliği mevzu yanlış oldu. Biz doğruydu diye inat edersek insanlar kırılıyor. Biz bir strateji kurduk, başarılı olamadı ama iyi niyetli bir stratejiydi dememiz lazım." ifadelerini kullandı.

İSTEMEYE İSTEMEYE MİLLETVEKİLİ OLMUŞ

CHP'den İzmir 1. sırada milletvekili adayı gösterildiğinde Atatürk'le ilgili sözleri nedeniyle İzmirlinin hedefi olan Taşkın, geçtiğimiz günlerde adeta İzmir'den istemeye istemeye vekil olduğunu da itiraf etti.

Taşkın, seçim öncesi İstanbul 1. bölgeden aday gösterilmeyi beklediğini ve buna göre hazırlık yaptığını belirterek, "İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi" diye konuştu. İzmir'den aday gösterilmesi hakkında 'ithal aday' eleştirilerinin hatırlatılması üzerine CHP Milletvekili Taşkın, "Ben Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir'e sık sık geliyordum. Örgütle de temaslarım vardı. Aslında bir MYK Üyesi olarak İstanbul 1. Bölge için hazırlık yaptım. İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi. Çünkü kendi alanım değil. Diğer partilere de kontenjanlar tanındığı için benim burada adaylaştırılmam göze battı. Eleştiriler çok doğaldır ama herkes ön seçimle geldi de ben mi istisnayım? Ben milletvekillerinin belirlendiği komisyonda değildim. İzmir milletvekili adayı olmam bana da sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.